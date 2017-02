Tiltale: 15-åring voldtok 15-åring i Bodø

En natt i oktober 2015 skal en da 15 år gammel gutt fra Tromsø ha truet seg til seksuell omgang med en 15 år gammel jente i en bolig i Bodø sentrum.

"Vi kan gjøre dette på den vanskelige eller den lette måten", sa 15-åringen til jenta før han voldtok henne, heter det i tiltalen fra Statsadvokatene i Nordland.

– Jenta våget ikke å gjøre motstand på grunn av frykt for vold, skriver statsadvokaten i tiltalen.

Minstestraffen for voldtekt er tre års fengsel, men ifølge tiltalen vil straffelovens paragraf 33 komme til anvendelse i saken. Her heter det at den som "var under 18 år på handlingstidspunktet, bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd."

Saken skal behandles i Salten tingrett i Bodø 9. februar. Retten har satt av to dager til saken.

