Stadig færre nordmenn tror på Trump

Målingen ble gjort av InFact for VG tirsdag denne uken, og den viser at nordmenns tro på den ferske amerikanske presidenten har stupt markant på kort tid. Én uke etter at han ble valgt i november svarte 50,9 prosent i en tilsvarende måling at Trump ikke vil bli en god president.

- Det er veldig store utslag over så kort tid. Det ser ikke bra ut for Trump når det gjelder støtten fra det norske folk for det han gjort siden han tiltrådte, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Mens 67,5 prosent har liten tro på Trump, mener 14,7 prosent at han blir en god president for amerikanerne. 17,8 prosent svarer "vet ikke".

Hele 77,6 prosent av norske kvinner mener Trump ikke vil bli en god president, mens 57,8 prosent av mennene svarer det samme.

Det er også flest kvinner som tror at Donald Trumps inntreden som president svekker Norges trygghet og øker sjansene for en tredje verdenskrig. Totalt svarer 49,3 prosent i målingen at sjansen for en ny verdenskrig er økt med Trump som leder i USA.

