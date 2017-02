Spillselskap sendte børsen oppover

Selskapets aksjeverdi har steget rett til værs etter tirsdagens lansering av spillet Conan Exiles. Onsdag var Funcom blant de mest omsatte selskapene på børsen, og det endte dagen med en oppgang på 11,8 prosent.

- Det er, som vi har sett før, helt ellevill interesse rundt selskapet når det lanseres nye spill, sier investeringsøkonom Tom Hauglund til E24.

Mange andre selskaper fikk også et løft på ukens tredje handelsdag. De 14 mest omsatte selskapene hadde oppgang, blant andre Statoil (0,7 prosent) og DNB (1,6 prosent). Riggselskapet Seadrill, som tirsdag falt hele 28,4 prosent, hadde onsdag 0,6 prosents oppgang.

Pilene pekte også oppover ved de store børsene i Europa. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg 1,1 prosent, CAC 40 i Paris 1 prosent og FTSE 100 i London 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 56,36 dollar på spotmarkedet. Tilsvarende mengde amerikansk lettolje ble solgt for 53,46 dollar.

