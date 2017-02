Ropstad er KrFs nye kronprins

- Det er veldig tydelig at med Ropstad inn i partiledelsen, så har valgkomiteen også pekt på en mulig framtidig leder i KrF, sier Hareide til NTB.

Ropstad er innstilt som nestleder sammen med Olaug V. Bollestad.

Kapasitet

- Kjell Ingolf er en stor kapasitet, slår han fast, men understreker samtidig at han selv ikke går med planer om å trekke seg som partileder med det første.

Ropstad er på sin side ikke særlig overrasket over nominasjonen.

- Jeg har jo fått gode tilbakemeldinger. Men jeg er veldig takknemlig for at de valgte å innstille meg, sier han.

Ropstad blir regnet som en del av høyrefløyen i KrF. Det kan bli en utfordring for Hareide, som holder døra på gløtt for Arbeiderpartiet foran valget.

- Jeg har alltid følt meg veldig i sentrum i KrF. Landsstyret har jo fattet et viktig vedtak når det gjelder å peke ut en retning, nemlig at vi ønsker en regjering med partiet Høyre, og det synes jeg er et klokt vedtak, sier Ropstad.

Driver valgkamp

Dagrun Eriksen, som har sittet som nestleder i 13 år, de siste fire årene utenfor Stortinget, blir dermed ikke foreslått til et av toppvervene i partiet. Det tar hun til etterretning, sier hun til NTB.

- Jeg har alltid stilt meg til disposisjon for partiet, også nå. Så er det opp til valgkomiteen å sette sammen partiets ledelse, sier hun.

Eriksen driver for tiden valgkamp i Nordland, der hun står på 1. plass på lista til stortingsvalget.

- Jeg kommer uansett til å bruke min tid i det kommende halve året til å prøve å gjenerobre mandatet i Nordland så ikke partiet bare blir et sør-vestlandsparti. Det gleder jeg meg til, sier hun.

Fornyelse

Valgkomiteens leder Trude Brosvik sier i en pressemelding at valgkomiteen har lagt vekt på fornyelse, samtidig som man vil ha kontinuitet.

- Knut Arild Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag, og var aldri et tema for utskiftning, understreker Brosvik.

Olaug Bollestad ble valgt som andre nestleder for to år siden og foreslås nå som første nestleder. Hun sitter i dag på Stortinget for Rogaland, og har et sikkert stortingsmandat. Kjell Ingolf Ropstad er inne i sin andre periode på Stortinget for Aust-Agder KrF.

Enstemmig

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Valgkomiteen kommer med innstilling til resten av sentralstyret i løpet av februar.

KrF skal ha landsmøte i Trondheim i slutten av april. Dersom landsmøtet vil ha andre kandidater enn de som valgkomiteen har innstilt, må dette fremmes som forslag på landsmøtet.