Norsk protest mot russisk visum-nekt - avviser å fjerne sanksjoner

Russlands ambassadør Tejmuraz Ramizjvili ble onsdag ettermiddag innkalt til Utenriksdepartementet. Der mottok han formelt Norges protest på at de to stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) ble nektet visum for å besøke Russland. Utenriks- og forsvarskomiteens tur ble avlyst som følge av visumnekten.

-Vi har protestert og fremført at vi finner den russiske beslutningen uberettiget og urimelig, sier utenriksministeren.

Den russiske ambassaden bekrefter i en uttalelse at det finnes en liste over nordmenn som ikke får besøke Russland, men det går ikke fram hvor mange som står på den, eller hvem de er utover Solhjell og Grande. Listen er et svar på at Norge sammen med EU i 2014 innførte sanksjoner som blant annet omfatter reiserestriksjoner for navngitte russere. Norge har sagt at disse personene heller ikke er ønsket på Svalbard.

De europeiske sanksjonene ble på sin side innført som svar på russiske folkerettsbrudd i Ukraina.

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosatsjev, sier til nyhetsbyrået Ria Novosti at Russland har foreslått et kompromiss der de to nabolandene fjerner reiserestriksjonene for alle parlamentarikere. Det var han som hadde invitert delegasjonen fra Stortinget til Moskva.

- Ut av Øst-Ukraina

Men Brende går ikke med på Russlands forslag. Han gjør det klart at vilkårene for å heve EUs og Norges sanksjoner er at Russland trekker seg ut av Øst-Ukraina og følger opp avtalene som skal få en slutt på konflikten.

-Det Russland må ta ansvar for, er jo at de for første gang siden andre verdenskrig har tatt en del av et annet europeisk land og destabilisert det, i Ukraina, sier Brende til NRK.

Ifølge Brende har Norge vært kjent med at Solhjell og Grande ikke ville få visum siden november i fjor. Han bekrefter at norske myndigheter har forsøkt å finne en løsning med russerne.

Hvorfor det bare er disse to i den norske delegasjonen som ble nektet visum, er uklart. Men etter det UD kjenner til har de to stått på en liste over personer som har fått innreiseforbud til Russland siden 2014, etter at EU og Norge innførte sanksjoner mot en rekke russiske forretningsfolk og politikere i kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya

Brende antyder at et planlagt besøk i Arkhangelsk senere i år kan komme til å bli avlyst som en reaksjon på den russiske visumnekten.

Utenriksdepartementet og Brende vil ikke svare på spørsmål om Russlands svarteliste og hvem som står på den.

- Her må jeg være prinsipiell. Hvis russiske myndigheter opererer med den type navn, så er det de som må svare, sier han.

-Beklagelig

Grande og Solhjell har begge besøkt Russland tidligere og er overrasket over visumnekten.

- Jeg har hele mitt politiske liv ønsket et tett og godt samarbeid mellom Norge og Russland og så fram til besøket. Jeg synes det er sterkt beklagelig, sier Solhjell til NTB.

Etter planen skulle den norske politikerdelegasjonen besøke Moskva 2. og 3. februar. Utenrikskomiteen har ikke besøkt Russland så langt i denne stortingsperioden.

- Det er synd at vi må utsette møtet med russiske styresmakter i en tid hvor vi bør ha en enda tettere dialog med Russland både når det gjelder sikkerhetsspørsmål og menneskerettigheter, sier Grande.

