Moskva-tur avlyst etter visumnekt - UD protesterer 

- Når to av komiteens medlemmer ikke får visum, så er det naturlig for oss å utsette besøket, sier utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap).

Ifølge Utenriksdepartementet begrunnes visumnekten med EU-sanksjoner som Norge har gjennomført og gjort gyldige også for Svalbard.

- Vi har protestert og fremført at vi finner den russiske beslutningen uberettiget og urimelig, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Han tilføyer at den russiske ambassadøren onsdag ble innkalt til UD for at protesten kan gjentas.

- Møter mellom parlamentarikere er et viktig element i den politiske kontakten. Det planlagte besøket ville ha brakt denne dialogen videre, sier Brende.

Overrasket

Hvorfor det bare er Venstre-leder Trine Skei Grande og SVs Bård Vegar Solhjell i den norske delegasjonen som ble nektet visum, vites ikke. De har begge besøkt Russland flere ganger tidligere og er overrasket over visumnekten.

- Jeg har hele mitt politiske liv ønsket et tett og godt samarbeid mellom Norge og Russland og så fram til besøket. Jeg synes det er sterkt beklagelig, sier Solhjell til NTB.

Grande fastholder at hun vil fortsette å si sin oppriktige mening om russisk politikk og Putins regime.

- Jeg kan forsikre at utenrikskomiteen også framover vil være opptatt av sikkerhetspolitikk og stille spørsmål ved menneskerettighetssituasjonen enten det gjelder Russland, USA, Tyrkia, Kina eller Norge for den del, sier hun.

Første tur

Etter planen skulle den norske politikerdelegasjonen besøke Moskva 2. og 3. februar. Utenrikskomiteen har ikke besøkt Russland så langt i denne stortingsperioden.

Invitasjonen kom fra lederen i utenrikskomiteen i føderasjonsrådet i den russiske nasjonalforsamlingen.

-Det er synd at vi må utsette møtet med russiske styresmakter i en tid hvor vi bør ha en enda tettere dialog med Russland både når det gjelder sikkerhetsspørsmål og menneskerettigheter, sier Grande.