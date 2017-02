KrFs valgkomité vraker Dagrun Eriksen som nestleder

Dagens nestleder, Dagrun Eriksen, er dermed ikke foreslått til et av toppvervene i partiet.

Eriksen driver for tiden valgkamp i Nordland, der hun står på 1. plass på lista til stortingsvalget. Hun var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar.

Valgkomiteens leder Trude Brosvik sier i en pressemelding at valgkomiteen har lagt vekt på fornyelse, samtidig som man vil ha kontinuitet.

- Knut Arild Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag, og var aldri et tema for utskiftning, understreker Brosvik.

Olaug Bollestad ble valgt som andre nestleder for to år siden og foreslås nå som første nestleder. Hun sitter i dag på Stortinget for Rogaland. Kjell Ingolf Ropstad er inne i sin andre periode på Stortinget for Aust-Agder KrF.

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Valgkomiteen kommer med innstilling til resten av sentralstyret i løpet av februar.

KrF skal ha landsmøte i Trondheim i slutten av april. Dersom landsmøtet vil ha andre kandidater enn de som valgkomiteen har innstilt, må dette fremmes som forslag på landsmøtet.