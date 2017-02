Hjelpepleier får advarsel etter å ha fotografert døende

Ifølge Helsetilsynets advarsel sendte kvinnen bildene og videoopptakene av den døende, funksjonshemmede mannen via MMS og på Messenger. Materialet ble tatt med pleierens egen private mobiltelefon og delt med flere kolleger etter at han var død, skriver Drammens Tidende.

Helsetilsynet har kommet til at kvinnen har brutt med kravet om omsorgsfull hjelp. Ved å ta bilder og sende dem videre har handlet hun på en måte som kan være krenkende for pasienten, konkluderer Helsetilsynet.

Det var en kollega av kvinnen som varslet om saken, etter at hun selv mottok materialet.

Pleieren har forklart at hun tok bilder og sendte delte dem for å vise at pasienten hadde det bra. Pleieren avviste å ha brutt noen regler, men forsto at det var galt, og har beklaget det som ble gjort. Hun forklarte også at hun ikke var klar over at det ikke var lov å bruke privat telefon på jobben. Kvinnen i 30-årene ble oppsagt fra stillingen sin etter hendelsen, men har senere inngått forlik med arbeidsgiveren. Innholdet i forliket er hemmelig.

