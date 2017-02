Drapsdømt vil klage Kristin-saken inn for FN

Det opplyser hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, til VG.

Høyesterett avviste onsdag Hotvedts anke over saksbehandlingsfeil, slik at dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående. Den drapsdømte 40-åringen mener at saken burde kommet opp for tingretten da den ble gjenopptatt, slik at han fikk prøvd den i to rettsinstanser.

- Vi er ikke enige med Høyesterett. Det er naturlig ut fra forståelsen vår av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, at når vi ikke får medhold i nasjonal domstol, så prøver vi det for FN, sier Meling.

Kristins far, Roar Juel Johannessen, uttrykte lettelse over at saken hadde fått et endelig punktum da det ble kjent at Høyesterett har forkastet anken fra Hotvedt. Han er opprørt over at den drapsdømte mannen vil påklage avgjørelsen.

- Det er noe som heter "nok er nok". Når Høyesterett har sagt sitt, så burde det være nok, sier han til NRK.

Astri Aas-Hansen, bistandsadvokat for familien, sier at slike prosesser i FN har svært lang saksbehandlingstid, som oftest flere år.

- At familien nå får høre at saken klages inn for komiteen, betyr at det blir ytterligere tre-fire år før de får vite om den avvises eller realitetsbehandles. Så vil det ta enda lenger tid før den eventuelt realitetsbehandles. I mellomtiden må han sone i fengsel, sier Aas-Hansen til VG.

(©NTB)