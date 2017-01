Tolv personer har fått opphold i Norge etter "Lex Amelie"

Instruksen som blir kalt "Lex Amelie" ble innført i 2011 og åpner for at asylsøkere som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, kan søke om arbeidstillatelse etter bestemte vilkår.

Den russiskfødte journalisten og forfatteren Maria Amelie ble i 2011 sendt ut av Norge etter å ha oppholdt seg ulovlig i landet i nesten ti år. Dette skapte et stort engasjement, og debatten som fulgte gjorde at regjeringen laget en ny instruks til UDI.

Regelendringen hun bidro til, betyr at asylsøkere med endelig avslag kan "bytte kø" og søke arbeidstillatelse. Men da må personen først reise tilbake til hjemlandet, ha fagutdannelse, jobbtilbud i Norge og korrekte identitetsdokumenter fra hjemlandet

Maria Amelie (31) sier til VG at nun er glad for at hennes kamp har fått positive konsekvenser for flere enn henne.

–Det er ganske fantastisk at tolv mennesker har fått oppholdstillatelse ved hjelp av lovendringen. Disse ville jo ikke fått lov til å bli her på noen annen måte, sier hun.

Områdeleder Camilla Torgersen i UDI sier at direktoratet forholder seg til de reglene som gjelder.

–Dersom en person søker om opphevelse av innreiseforbudet, vil han eller hun få opphevet dette etter instruksen – dersom vedkommende kom til Norge som asylsøker, er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, og fyller vilkårene for en oppholdstillatelse som faglært.

(©NTB)