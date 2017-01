Tillatelse gitt til bygging av vindkraftverk i Østfold

-Høgås og Joarknatten vindkraftverk er et spennende prosjekt sentralt plassert på Østlandet. Prosjektet vil kunne bidra til årlig strømproduksjon til over 10.000 husstander og vil kunne gi lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. Dette prosjektet viser at vindkraft nå ikke bare kan etableres langs kysten, men også i flere innlandsregioner, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Olje- og energidepartementet har særlig vurdert vindkraftverkets visuelle virkninger for bosetning i Ørje og omkringliggende områder. Departementet har kommet til at fordelene overstiger skader og ulemper tiltaket har på allmenne og private interesser.

Konsesjon for utbyggingen av vindkraftverket er tidligere gitt til E.ON. I etterkant ble den påklaget av en rekke aktører, blant annet vertskommunen Marker og nabokommunen Årjäng i Sverige.

Scanergy tok over E. ONs prosjekt og har redusert planområdet og antall planlagte turbiner. De to kommunene har nå trukket klagene sine.

