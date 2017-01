Sp vurderer mistillit mot miljøminister Vidar Helgesen

Striden startet med at Helgesen (H) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt selv om det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid. Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes. Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt.

Dette har fått parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til å se rødt.

–Vi mener det er grunnlag for å vurdere mistillit mot Helgesen. Vi mener han ikke har gjennomført Stortingets klare vedtak i ulvesaken, og han har heller ikke oppfylt opplysningsplikten sin til Stortinget, sier Arnstad til NRK.

Hun mener miljøministeren har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om eventuelle problemer knyttet til lisensjakten på ulv.

–Det har han unnlatt å gjøre. Det betyr at han har holdt informasjon tilbake og forledet Stortinget.

Helgesen avviser kritikken.

–Jeg har ikke vurdert å trekke meg. Jeg følger opp Stortingets politikk, sier Helgesen i en kommentar til utspillet fra Arnstad

