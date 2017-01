Oslo Børs i rødt fra start

Seadrill kom skjevt ut fra start og hadde falt hele 18,42 prosent den første timen.

Riggselskapet annonserte før børsåpning at det vil hente inn minst én milliard dollar i forbindelse med selskapets restrukturering før 30. april. Det ble også meldt at restruktureringsforhandlingene i selskapet har vært mer utfordrende en antatt, skriver Dagens Næringsliv.

Av de ti mest omsatte selskapene sank også Norsk Hydro (-1,90), Statoil (-0,13), Subsea 7 (-0,61), Petroleum Geo-Services (-3,22) og TGS-NOPEC Geophysical Company (-1,71). De fire øvrige selskapene på denne topp-ti-listen økte i verdi: Marine Harvest (+0,62), Telenor (+0,84), Storebrand (+1,36) og DNB (+0,15).

På de europeiske børsene gikk det i pluss tirsdag morgen. I London steg FTSE 100-indeksen med 0,24 prosent, mens CAC 40 Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 0,29 og 0,25 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag formiddag solgt for 55,12 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 52,38 dollar fatet.

