Oslo Børs fortsetter å falle

Dermed fortsatte nedturen fra mandag etter at sluttnoteringene lå over 700 poeng hele forrige uke. Tirsdag bidro flere av de mest omsatte selskapene til å trekke indeksen nedover.

Norsk Hydro-aksjen slanket seg 1,9 prosent i verdi, mens Statoil gikk ned 0,7 prosent og Telenor 0,4 prosent. Aller tøffest ble børsdagen for riggselskapet Seadrill, som opplevde et fall på hele 28,4 prosent.

Motsatt vei gikk det for spillselskapet Funcom, som tirsdag lanserte det nye spillet Conan Exiles. Det sendte kursen opp 37,2 prosent og gjorde også Funcom til et av de mest omsatte selskapene på børsen.

Røde tall var det også for to av de store europeiske børsene. DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 0,8 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk ned 0,2 prosent. FTSE-indeksen i London holdt seg tilnærmet uendret tirsdag.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag solgt for 56,24 dollar på spotmarkedet, nesten én dollar mer enn et døgn tidligere. Amerikansk lettolje ble omsatt for 53,33 dollar fatet.

