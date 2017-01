Ny pågripelse etter Asker-drapet

Mannen ble pågrepet 29. januar, og tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker, melder Nettavisen. Mannen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Bernt Birkeland.

Det var søndag 22. januar at en 31 år gammel norsk-iraner ble funnet livløs i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Mannen døde tross politiets forsøk på gjenoppliving.

Fra før av er to menn på 27 og 33 år siktet for drap eller medvirkning til det. Begge ble forrige uke varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

I tillegg er tre menn siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det. To av dem ble forrige uke varetektsfengslet i fire uker, mens den tredje ble varetektsfengslet i to uker, ifølge Nettavisen.

Den avdøde skal samme kveld som han ble drept, ha omtalt en konflikt med navngitte personer i MC-miljøet utenfor Oslo.

