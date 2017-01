Frp kan ekskludere 18 medlemmer tirsdag

Ulike fløyer krever hverandre fjernet fra partiet og tirsdag ettermiddag skal fylkesstyret i Aust-Agder Frp behandle ikke mindre enn 18 eksklusjonssaker, skriver Fædrelandsvennen.

Striden startet da Åshild Bruun-Gundersen ble valgt som Aust-Agder Frp sin toppkandidat til stortingsvalgt neste høst – og nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble vraket. Samme måned stemte Bruun-Gundersen for sammenslåing av de to nevnte fylkene, til tross for at folkeavstemningen sa det motsatte.

Dermed ble det stilt krav om et nytt nominasjonsmøte, som skal holdes 11. februar.

Det var fire lokallag som krevde nytt nominasjonsmøte, og det er ordbruken som har blitt brukt i mediene i denne striden som ligger til grunn for mange av eksklusjonssakene som skal behandles i kveld, skriver avisen.

De som eventuelt blir ekskludert kan anke fylkesstyrets avgjørelse inn for partiets sentralstyre.

