Frp-Dale tar Helgesen i forsvar etter ulveangrep

Landbruksdepartementet hadde et annet syn enn Klima- og miljødepartementet i utgangspunktet, men Dale mener Helgesen gjorde det eneste rette ved å følge uttalelsen fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

-Vi hadde et klart mål om å få felt ulv på lisensfelling, men uttalelsen fra lovavdelingen ga ikke Helgesen noe annet valg enn å treffe det vedtaket som ble gjort før jul, sier Dale til NTB.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fikk ramsalt kritikk i stortingssalen tirsdag, men Dale vil ikke uten videre følge opp karakteristikkene fra sine partifeller i Frps stortingsgruppe.

-Det er opp til Stortinget å vurdere om det er grunn til å kritisere Helgesen eller meg. Jeg deler Helgesens forståelse av handlingsrommet og kan forsikre om at vi gjør hva vi kan innenfor dagens lovverk.

Dale slår fast at ulvesaken er krevende for Frp og for regjeringen.

-Jeg deler utålmodigheten som stortingsflertallet gir uttrykk for, men når Vidar så sent som mandag varsler utsatt frist for lisensfelling, så viser det at vi prøver å utnytte handlingsrommet som ligger der. (©NTB)