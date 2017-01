Demonstrasjon mot innreiseforbud i Oslo

Reaksjonene har vært mange etter at USA i helgen innførte midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger. For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder. Flere steder i Europa og verden har det blitt demonstrert mot innreiseforbudet, og klokken 17 tirsdag arrangeres det en demonstrasjon i Oslo.

-Trumps "executive order" er en trussel mot grunnleggende verdier og menneskeverd, og sender farlige signaler verden over. Ordren er grunnlovsstridig og diskriminerende og skaper splittelse, frykt og hat. Dette kan vi ikke godta, skriver initiativtakerne på Facebook.

Demonstrasjonen er et privat initiativ i regi av tre venninner. Ideen kom i stand over en prat foran kaffeautomaten på arbeidsplassen mandag. På under et døgn har over 2.400 sagt de er interesserte, og over 830 har sagt de kommer - og antallet er stigende.

En av initiativtakerne, Charlotte Lysa, sier til NTB at hun synes oppslutningen er fantastisk.

-Det er et tydelig tegn på at vi ikke var de eneste som var litt frustrerte. Vi har tydeligvis truffet en nerve, sier Lysa.

-Vi samles foran Stortinget for å si et klart og tydelig NEI til denne utviklingen. Vi står side om side med amerikanske demonstranter og i solidaritet med folk på flukt som ikke får beskyttelse og mennesker fra muslimske land som blir diskriminert på bakgrunn av statsborgerskap og religion, skriver de på Facebook-siden.

Blant organisasjoner som har bekreftet sin deltakelse er Sosialistisk Venstreparti, Changemaker, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Amnesty International I Norge, Det islamske forbundet og Islamsk Råd Norge.

