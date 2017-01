Cappelen erkjenner hasjprofitt på 85 millioner

Cappelen er tiltalt for om lag 17 tonn hasj, og har erkjent straffskyld for det. Under utspørringen fra statsadvokat Lars Erik Alfheim fortalte Cappelen at han i alle år beregnet seg en profitt på 5.000 kroner for hver kilo han tok inn til Norge. Hasjimportørens fortjeneste har således over årene blitt minst 85 millioner kroner.

-Jeg har brukt sinnssykt mye penger på dette her, sa Cappelen som i dag nekter for at han har gjemt unna noen penger.

Cappelen fortalte hvordan alle ledd i operasjonen fikk rundelig betalt for sine respektive oppgaver knyttet til hasjinnføringen. Medarbeiderne fikk alle 1.000 kroner i godtgjørelse for hver kilo dersom de tok imot, oppbevarte eller videreformidlet hasjen videre. Eirik Jensen skal i alle år ha mottatt 500 kroner for hver kilo Cappelen fikk inn. For disse pengene skulle han bidra til å sikre innførslene og generelt holde politiets interesse for hasjbaronen fra Bærum på et lavnivå, ifølge Cappelen.

-Jensen har fått mange millioner, sa Cappelen og forklarte at pengene, opptil 8,5 millioner kroner ble betalt i kontanter i konvolutter eller holdt sammen av strikker.

Spesialenheten for politisaker har i tiltalen mot Jensen anklaget ham for å ha latt seg bestikke med verdier til 2,1 millioner kroner som de mener Cappelen har gitt ham. I likhet med Jensen fortalte også Cappelen om et liv med mye kontanter. Inntektene fra hasjsalget ble problematiske for Cappelen som forsøkte på en rekke ulike måter å hvitvaske pengene slik at de framsto som lovlige. I retten sa han blant annet at arvingen av pornoimperiet Private Media Group godtok kontanter som betaling for kjøp av aksjer.

-I det grå og svarte pengemarkedet er det mange typer. Alle er ute etter hard valuta. Det var ikke vanskelig å finne disse personene, sa Cappelen. (©NTB)