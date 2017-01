Venstre fjerner forslag om arveavgift

– Vi har tatt en runde på det, og funnet ut at stortingsgruppa kan ta initiativet til en slik utgreiing helt uavhengig av programmet, forklarer Venstre-nestleder Terje Breivik til Dagsavisen.

Diskusjonen om arveavgift har fått ny giv etter at Arbeiderpartiet presenterte sin skatteplan for de neste fire årene. Heller ikke Ap går inn for å skattlegge arv i neste stortingsperiode.

– De bør i det minste beholde den for dem med høy formue, sier den franske økonomen Thomas Piketty som tidligere uttalte at det er en historisk feil av Ap å si nei til å innføre arveavgiften.

Breivik ønsker velkommen en debatt om dette på landsmøtet til våren. Leder for Unge Venstre, Tord Hustveit, sier dette er en av sakene de vil løfte fram.

– Det var stor motstand i partiorganisasjonen mot dette, men vi synes likevel det er synd at programkomiteen ikke vil gå inn for en sånn utredning. (©NTB)