Uken starter med nedtur på Oslo Børs

Det er stort sett røde tall blant de mest omsatte selskapene, med to unntak. Storebrand øker 0,6 prosent og Frontline øker med 1,4 prosent.

Taperne mandag er Statoil som faller 1,5 prosent, Norsk Hydro som faller 2,4 prosent, DNO er ned 1,9 prosent og PGS faller 2,7 prosent.

De europeiske børsene faller også. Både London, Paris og Frankfurt er alle ned mellom 0,5 og 0,8 prosent i mandagens handel.

Et fat nordsjøolje omsettes for 55,3 dollar på spotmarkedet, mens tilsvarende mengde amerikansk lettolje selges for 53,1 dollar.