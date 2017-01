Tord Lien ny regiondirektør i NHO Trøndelag

Lien gikk av som statsråd i desember. I sin nye jobb skal han jobbe for næringslivet i Trøndelag.

– Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor var det naturlig for meg å søke jobben som regiondirektør i Trøndelag for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon. Jeg gleder meg til å videreføre mitt engasjement for å bedre rammevilkårene for næringslivet på en ny arena i tett samarbeid med NHOs medlemmer og våre samarbeidspartnere, sier Lien.

Han ser fram til å tiltre så snart som mulig, etter nærmere avklaring med Karantenenemnda.

Lien har vært stortingsrepresentant for Frp i Sør-Trøndelag fra 2005-2013, og deretter statsråd fram til slutten av fjoråret. (©NTB)