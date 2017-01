Tenner bål mot jordbruksmeldingen

Bålene tennes som et varsel om at regjeringens jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning, skriver Norges Bondelag i en pressemelding.

-Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

(©NTB)