Tøff ukestart på Oslo Børs

Med unntak av Yara (+0,1) var det bare røde tall å se blant børsens mest omsatte selskaper: Statoil (-2,3), Hydro (-2,7), Marine Harvest (-1,7), Telenor (-1,6), Storebrand (-0,9), DNO (-5,2), Subsea 7 (-1,5) og Orkla (-0,5).

Det er første gang siden forrige mandag at hovedindeksen faller under 700 poeng.

De europeiske børsene faller også. Både London, Paris og Frankfurt er alle ned rundt 1 prosent i mandagens handel.

Et fat nordsjøolje omsettes for 55,3 dollar på spotmarkedet, mens tilsvarende mengde amerikansk lettolje selges for 52,8 dollar. (©NTB)