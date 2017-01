Studie: Kun tre kilo vekttap kan øke dødelighet blant eldre

Doktorstipendiat Teresa Risan Haugsgjerd og professor Grethe Seppola Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin har undersøkt sammenhengen mellom vektendring og død i aldersgruppen 71-74 år, skriver Bergens Tidende.

– Vekttapet trenger bare å være tre kilo for å gi økt dødelighet. Eldre og pårørende bør derfor være mer obs på selv små vektendringer, sier Haugsgjerd.

De oppsiktsvekkende funnene blant 2.935 hjemmeboende i Hordaland ble nylig publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet «The journal of Nutrition, Health and Aging».

– Dette er overraskende. Vekttapet er antakelig en markør for et eller annet som gir økt dødelighet, sier Tell.

De kan ikke utelukke at det er et resultat av sykdom, men alvorlige sykdommer ble ekskludert fra studien. Dødeligheten økte ikke i gruppen som hadde BMI over 30. (©NTB)