Solberg tar ikke opp innreiseforbud ytterligere

Solberg påpeker at hun har kommunisert gjennom mediene hva hun mener, og hun gjentar budskapet om at alle land bør hjelpe folk som er på flukt. Noe mer konkret har hun ingen planer om.

– Vi vil gjøre det naturlig i samtaler vi skal ha etter hvert, men det er ingen møtepunkter for øyeblikket, sier Solberg.

I Sverige ble den amerikanske chargé d'affaires mandag kalt inn til utenriksminister Margot Wallström for å få høre hva regjeringen mener. Det skal ikke være aktuelt i Norge, ifølge Solberg.

– Vi har en vurdering av hvordan vi skal håndtere dette videre, sier hun, uten å gå nærmere i detalj.

Etter at president Donald Trump innførte midlertidig innreiseforbud for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land, har flere tatt til orde for at Norge burde øke antall kvoteflyktninger for å kompensere. Solberg avviser at det er et diskusjonstema. (©NTB)