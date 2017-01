Produksjonen i industrien går ned

Til tross for produksjonsnedgangen, viser SSB-undersøkelsen at de fleste norske industriledere er positive til starten på 2017. De melder likevel om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres noe, og det ventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes på sin side å øke.

Produksjonsnedgangen vises gjennom den såkalte sammensatte konjunkturindikatoren som var -0,4 i fjerde kvartal 2016, opp fra -5,1 kvartalet før. Er tallet over null antyder det økt produksjonsvolum i den kommende perioden, mens tallverdier under null antyder fall. Det historiske gjennomsnittet ligger på 3,0.

– Utsiktene for norsk industri er ikke veldig gode, for vi vet oljeinvesteringene kommer til å falle også i år, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Dagens Næringsliv.

Selv om Bruce ser for seg et relativt svakt år for industrien i 2017, mener han at 2018 trolig blir noe lysere. (©NTB) ​