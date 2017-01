Nødbluss fører til leteaksjon ved Haramsøya

Ifølge NRK har en person sett flere nødbluss i området vest for Haramsøya.

– Både helikopter og båter deltar i søk. Vi vet ikke noe mer, sier redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

HRS melder på Twitter at de har to redningsskøyter, to sivile skip, KNM Skjold, luftambulanse og Sea King redningshelikopter i søk. (©NTB)