Langt igjen til antibiotika-målet er nådd

Fra 2012 til 2016 er antallet døgndoser per 1.000 innbygger redusert med 10,4 prosent, viser de siste tallene fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

– Tallene viser at det dessverre er et stykke igjen til å nå myndighetenes mål om å redusere bruken med 30 prosent fra 2012 til 2020. I beste fall kan målet nås i 2023 hvis vi fremskriver utviklingen det siste året, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Fra 2015 til 2016 ble antallet døgndoser redusert med 3,6 prosent per 1.000 innbygger, men forbruket må ned med 6 prosent hvert år om målet skal nås innen 2020.

– Å få ned antibiotikabruken er det viktigste tiltaket vi har for å kjempe mot utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Da er det ekstremt viktig at vi lykkes med å nå dette målet. Selv om bruken i Norge er moderat sammenlignet med mange andre land, er det bred faglig enighet om at bruken av antibiotika fortsatt er unødvendig høy, påpeker Lund. (©NTB)