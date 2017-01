Kjøttmeisen er kongen av fuglebrettet

Kjøttmeisen ble registrert i 94 prosent av hagene der det var hagefugltelling i helgen. Blåmeis og skjære følger på de to neste plassene, med henholdsvis 82 og 73 prosent, melder fuglevennen.no

Spettmeis, dompap, svarttrost, grønnfink, gråspurv, pilfink og flaggspett følger nedover til 10. plass, som ble observert mellom 46 til 33 prosent av områdene.

Hagefugltellingen var helgen 28. og 29. januar, og resultatene over er kun foreløpige resultater. For at skoler og barnehager også skal kunne delta er også uken før og etter denne nevnte helg inkludert. Så langt er det registrert 219.764 individ og 141 arter fra 4.570 hager.

Norge startet med hagefugltelling for første gang i januar 2008. En av målsettingene er å sette søkelyset på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Hagefugltellingen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no.

Nettsiden skriver at cirka 400.000 nordmenn mater fugler, og at vi hvert år kjøper rundt 15.000 tonn fuglemat. (©NTB)