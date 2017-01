Jensen: – Dumt å låne penger til Cappelen

Etter to og en halv uke i vitneboksen kunne Eirik Jensen endelig svare på siste spørsmål mandag ettermiddag. Den siste som ba om svar fra den pensjonerte politimannen, var dommer Kim Heger, som lurte på om ikke Jensen i dag tenker at han burde ha gjort noe annerledes.

– Hva med å ikke låne penger til kilden, spurte Heger og siktet til tilfellet der Jensen lånte Cappelen 30.000 kroner for at ikke kilden skulle ty til forsikringssvindel på en dyr bil.

– Jo, det var en av de dumme tingene jeg har gjort, erkjente Jensen.

Samtidig var han klar på at jobben han gjort som kildebehandler i politiet, hadde vært riktig og viktig, både for ham selv om og politiet. Jensen mener det er usannsynlig at Gjermund Cappelen har drevet innførsel i det omfanget han har tilstått og etterlyste at flere kritiske spørsmål om det.

– Jeg får ikke fasiten til å gå opp. For å ta inn sånne enorme kvantum kan du ikke drive med noe annet, men Cappelen drev med noe annet, sa Jensen. (©NTB)