Høyre og LO i strid om hjelp til å få utbetalt lønn

– Vi ser det er et problem at noen useriøse aktører i arbeidslivet ikke utbetaler lønn til sine ansatte. Derfor ønsker vi at lønnsinndrivelse skal bli en del av fri rettshjelp, slik at disse arbeidstakerne skal få hjelp til å få de pengene de har krav på, sier Høyres Stefan Heggelund som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til NRK.

LO er imot forslaget fordi de mener det er fagforeningene som skal drive inn pengene.

– Dette er enda et tiltak for å undergrave det organiserte arbeidslivet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Vi er også for at man skal få den lønnen man har krav på, og vi oppfordrer alle som er i lønnet arbeid til å organisere seg for å styrke sin egen stilling, sier Tinnlund. (©NTB)