Frp med nytt forslag om ulvejakt

Det opplyser en av partiets stortingsrepresentanter, Morten Ørsal Johansen, til NTB.

Forslaget ble mandag kveld diskutert i de andre partiene som står bak Stortingets rovdyrforlik – Høyre, Ap og KrF. Tirsdag vil det eventuelt bli lagt fram for Stortinget.

– Vi vet ikke hva de andre partiene kommer fram til, men det blir lagt fram et forslag i morgen. Det er det ingen tvil om, sier Johansen.

De fire partiene samlet seg mandag for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T. Nesvik til NTB. (©NTB)