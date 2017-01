Frp foreslår ølsalg på bensinstasjonene

– Vi ønsker å likebehandle bensinstasjonene og kioskene med dagligvarebutikkene, sier Bård Hoksrud (Frp), stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen til Vårt Land.

Han sier at det ikke handler om økt tilgjengelighet.

– Programpunktet handler om prinsipper. Når grensene mellom særlig bensinstasjoner og dagligvarebutikker forsvinner, må regelverket tilpasses, sier han.

Flertallet i komiteen skriver at kiosker og bensinstasjoner gis «anledning til å søke om salgsbevilling for alkoholdige drikkevarer på lik linje med dagligvarenæringen for øvrig». Et mindretall i programkomiteen tar dissens og vil stryke ølpunktet.

Folk i Norge kjøpte 272 millioner liter øl i fjor – opp fra 253 millioner liter i 2014, forteller Bryggeriforeningen. (©NTB)