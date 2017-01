Forsvarssjefen: Russland prøver å undergrave NATO

– Det er altfor tidlig å si, svarer forsvarssjefen på spørsmål om Trump bidrar til å gjøre verden mindre trygg.

– På mitt nivå forholder jeg meg til de militære lederne i USA. De forsikrer at amerikanernes støtte til NATO er like solid som tidligere, sier Bruun-Hanssen, som mandag holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund.

I talen nevnte han ikke Trump, men i et intervju med NTB i forkant beskrev han dialogen mellom den amerikanske presidenten og hans russiske kollega Vladimir Putin som viktig og positiv.

– Det er viktig at Norges, USAs og NATOs relasjon til Russland balanserer avskrekking med dialog. Det må til for å løse den spente sikkerhetspolitiske situasjonen som har oppstått. Så all dialog tror jeg er positiv, sier han.

Forsvarssjefen slo i talen sin fast at de nasjonale interessemotsetningene innad i NATO har trådt tydeligere fram den siste tiden, som følge av et mer tilspisset og sammensatt sikkerhetspolitisk bilde. Dette har Russland ifølge Bruun-Hanssen forsøkt å utnytte. (©NTB)