Etter lang kamp vedtar Kirkemøtet i dag nytt vielsesritual

Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket. Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.

– Gjennom vigselsvedtaket kommer Den norske kirke lesbiske, homofile, transpersoner og bifile i møte. Deres liv og kjærlighet får et rom i kirken, sa Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum da hun talte til Kirkemøtet torsdag.

Kirkemøtet vedtok i april i fjor med stort flertall at også likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Nå har forslagene vært på høring, og liturgien kan settes ut i livet når den blir vedtatt på Kirkemøtet senere i dag.

– Den nye liturgien er ganske lik den gamle, men tilpasset slik at alle par kan bruke den. Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre. Så inkluderer den noen bibeltekster som kan gjelde for alle par, sier Raaum til Dagsavisen.

Raaum er styremedlem i Åpen kirkegruppe, som har vært en pådriver for den nye liturgien. (©NTB)