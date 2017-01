AUF-leder vil nekte Trump innreise til Norge

Bakgrunnen for Hussainis utspill er Trumps beslutning om å stenge USAs grenser for flyktninger og personer fra sju muslimske land. AUF-lederen er selv født i Syria og frykter at han rammes av innreiseforbudet, skriver NRK.

– Hvis vi skal følge logikken hans (Trump), så mener jeg at han er en fare for vårt demokrati og de vestlige verdiene. Da kan Norge si at Trump ikke er velkommen i Norge, sier Hussaini til kanalen og viser til at Labour-leder Jeremy Corbyn i Storbritannia har tatt til orde for det samme.

Verken Unge Høyre eller FpU har mye til overs for Hussainis forslag.

– Jeg er ingen tilhenger av Trump, for å si det forsiktig, men å skulle nekte USAs president innreise til Norge er rett og slett hull i hodet. Med eller uten Trump er USA vår nærmeste allierte, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. (©NTB)