Ulvedemonstranter på vei til Oslo

Tirsdag skal ulveredegjørelsen til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) opp til diskusjon blant de folkevalgte.

Ifølge Knut Arne Gjems, som leder Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, vil tusenvis av demonstranter samle seg i Oslo mandag.

– Responsen har vært overveldende Nå har vi fylt opp 40 busser. Hele 25 av dem kjører fra Hedmark. Bussene kommer fra Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord. Oppslutningen om denne demonstrasjonen vil bli rekordstor, sier han til Adresseavisen.

– Det som er spesielt, er at vi demonstrerer for at Stortingets vedtak må gjennomføres. Som regel demonstrerer man jo mot et vedtak, påpeker Gjems.

I helgen samlet både Hedmark og Oppland Høyre seg bak kravet om at Stortingets rovdyrforlik må følges opp.