Ulf Leirstein (Frp) støtter Trump

– Jeg synes det er fantastisk at Donald Trump gjennomfører det han gikk til valg på. Han leverer på valgløftene fra dag én, sier Leirstein til VG.

Han synes også godt om presidentordren som stanser innvandringen fra en rekke land.

– Det synes jeg er kjempebra, siden før valget var han tydelig på at han ville innføre begrensninger på innreise til USA fra land som kan utgjøre en risiko, og det leverer han på nå. Dette er i tråd med valgløftene han ga, sier Leirstein som sitter i Stortingets justiskomité.

Frp-politikeren sier den amerikanske presidenten gjør det som han synes er best for USA. Samtidig påpeker Leirstein at han ikke er enig i alle beslutningene Trump har tatt etter at han ble president for litt over en uke siden.

Han mener at den norske innvandringspolitikken bør strammes inn på noen områder. (©NTB)