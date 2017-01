Lysbakken: – Treg reaksjon fra regjeringen

Han anklager også regjeringen for å reagere for sent på innreiseforbudet for flyktninger og personer fra muslimske land som USAs president Donald Trump iverksatte fredag.

Først søndag kom den norske regjeringen på banen. På høy tid, mener Lysbakken.

– Regjeringen må reagere raskere og mye tydeligere enn det vi har sett de siste dagene. Vi forventer at statsministeren ikke bare mener, men også handler, sier han til NTB.

– Norge må gå foran nå og møte Trumps innreiseforbud med mer hjelp til mennesker på flukt, sier SV-lederen. (©NTB)