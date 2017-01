Høie vil ha på plass elektronisk pasientvarsling

Helsedirektoratet har anbefalt at kommuner innfører digitalt tilsyn og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter hjem til de som trenger det. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at det er kommunene som tar avgjørelsen, men ser ikke selv noen grunn til å ikke innføre elektronisk overvåking.

– Det politikerne ofte omtaler som varme hender oppleves ofte av brukeren som klamme hender. Tenk deg selv at du trenger tilsyn om natten: Fremmede og ulike mennesker åpner døren og stikker hodet inn. Det vil ikke alltid oppleves som godt. Det er trygt i den forstand at det ikke har vært noe alternativ, men for mange brukere er det mye bedre med en teknologisk trygghet, sier Høie.

– 2016 må være det siste utprøvingsåret, 2017 blir året der flere kommuner tar dette i bruk.

Bærum kommune har allerede begynt og regner med å spare omkring to årsverk per institusjon som bruker de nye systemene.

– Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere, sier kommunalsjef Morten Svarverud. (©NTB)