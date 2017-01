Evakuerte fikk flytte hjem etter ras i Havøysund

17 personer i seks hus ble evakuert etter at det gikk et stort steinras over fylkesvei 889 i Havøysund i Vest-Finnmark lørdag kveld. Ingen personer ble skadd da 3.000 tonn stein løsnet og raste ut på fylkesvei 889 – den eneste bilveien til Havøysund.

Søndag var en geolog på rasstedet, og det ble konkludert med at en del av beboerne kunne vende hjem. Finnmark politidistrikt melder på Twitter at beboerne i tre av husene rett under rasstedet fortsatt er evakuert.

Til NRK sier skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) at området der skredet gikk, er ustabilt.

– Her har det rast før, og det vil rase igjen, sier Brattlien, som også mener rassikringen på stedet kan ha berget liv.

– Fjellsikringen som er i området, gjør at steinmassene har stoppet før de ellers ville. Uten sikringen ville nok et hus eller to ha blitt tatt, sier han. (©NTB)