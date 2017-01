Evakuerte får flytte hjem etter ras i Havøysund

17 personer i seks hus ble evakuert etter at det gikk et stort steinras over fylkesvei 889 i Havøysund lørdag kveld. Søndag var en geolog på rasstedet, og det ble konkludert med at en del av beboerne kunne vende hjem. Finnmark politidistrikt melder på Twitter at beboerne i tre av husene rett under rasstedet fortsatt er evakuert.

Ingen personer ble skadd i raset, som politiet beskriver som meget stort. Raset sperrer fylkesvei 889 som forbinder Havøya med fastlandet.

– De fleste evakuerte ble tatt vare på av venner og bekjente, mens noen ble innlosjert på hotell, sa politiets operasjonsleder Sverre-André Opdahl til NTB lørdag kveld.

Når innfartsåra til Havøysund vil være ryddet, er ikke kjent. Politiet og Sivilforsvaret vil holde rasområdet sperret til mandag.

– Jeg regner med at det ikke går så veldig mange dager før det er ryddet, sier ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune til iFinnmark. (©NTB)