Brende håper Trumps innreiseforbud blir opphevet

– Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

– Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt, sier Brende.

Han håper innreiseforbudet blir opphevet snarest mulig. Samtidig avviser han overfor NRK at Norge var sent ute med å reagere, slik regjeringen er blitt kritisert for, blant annet av SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er ikke mangel på beskjed og tydelighet som er problemet. Det er rett og slett å kunne nå fram med et budskap der vi får til en endring av denne politikken, som vi er uenige i og som ikke er bærekraftig, sier Brende.

Overfor NTB understreker han at USA er godt kjent med norske synspunkter på dette feltet. (©NTB)