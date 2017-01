Rapport: Operaen vil koste 17 milliarder på 40 år

Forskere fra NTNU har sett på hva det koster å holde seg med en opera og ballett, og pensjonsutgiftene gjør at det ikke er en billig fornøyelse, skriver VG. I løpet av de 40 første årene i det nye signalbygget, blir kostnaden drøyt 17 milliarder kroner høyere enn om operaen hadde fortsatt som før i Folketeateret ved Youngstorget. Likevel understreker Erik Whist, som har ledet evalueringen, at det ikke er snakk om noen skandale med kostnadsoverskridelser.

– Dette beskriver et suksessprosjekt, men som har en skremmende økonomisk side knyttet til pensjonsforpliktelsene, sier Whist.

– I og med at ansatte i opera og ballett pensjonerer seg langt tidligere enn andre, blir det mange år å betale pensjon. Når samtidig rentenivået er så lavt får Operaen heller ikke noen større avkastning på innskuddene som er betalt inn til pensjonsfond, forklarer han.

Ifølge rapporten må Stortinget endre loven for at pensjonsforpliktelsene skal bli håndterbare. Alternativet er å kutte det kunstneriske tilbudet dramatisk. I rapporten står det også at det nye operabygget har forsert byutviklingen i Bjørvika, og de positive økonomiske ringvirkningene er også med i beregningen. (©NTB)