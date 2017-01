Hedmark Høyre samler seg bak ulvekrav

Hedmark Høyre holder i helgen årsmøte, med rundt 80 delegater fra hele fylket. Men den store ulvedebatten uteble under diskusjonen om partiets årsberetning, skriver Hedmark Arbeiderblad.

Fylkesleder Lise Berger Svenkerud sier til avisa at rovdyrpolitikken ble et tema på møtet i fylkesstyret fredag kveld. Der var også Høyres generalsekretær John Ragnar Aaseth, som fikk klar beskjed tilbake til Oslo og partiapparatet.

– Ulvesaken er løftet til nasjonalt nivå, sier Berger Svenkerud.

Tirsdag kommer den betente ulvesaken nok en gang opp i Stortinget. Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det.

– Det må gjøres en retrett, og jeg håper at den kommer på tirsdag, sier varaordfører Knut Fangberget i Hamar. (©NTB)