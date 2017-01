Høyrefolk i Hedmark og Oppland samlet bak ulvekrav

– Stortingets vedtak i ulveforliket er ikke veiledende, men gjeldende. Det skal gjennomføres, og bestandsreguleringen må iverksettes innenfor ulvesonen i vinter, heter det i vedtaket som Hedmark Høyre gjorde før fylkespartiets årsmøte ble avsluttet lørdag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det. Tirsdag kommer den betente ulvesaken nok en gang opp i Stortinget.

– Vi har gitt en kort uttalelse som er en klar marsjordre som sier at vi forventer handling, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, som er Hedmarks toppkandidat foran høstens stortingsvalg, til NRK.

Også Oppland Høyre vil samle seg om et likelydende vedtak lørdag.

– Dette er vår hilsen til Vidar Helgesen. Nå må det vises at det er framdrift. Dette standpunktet har vi stått på hele tida, og vi gir oss ikke nå, sier leder i Oppland Høyre, Svein Håvar Korshavn. (©NTB)