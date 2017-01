Drapssiktet 26-åring varetektsfengslet

– Siktelsen er utvidet til å omhandle straffelovens paragraf 275, drap. Dette skyldes funn i etterforskningen, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Den 26 år gamle mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll og medieforbud. Han må sitte i full isolasjon i hele perioden. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og advokat Kolbjørn Lium, som representerte 26-åringen i retten, vil ikke gi opplysninger fra møtet.

– Jeg har ikke annet å si enn at han fastholder at han ikke har noen rolle i saken, og at han begjærte seg løslatt. Fengslingskjennelsen er anket, sier Lium til NTB.

26-åringen var inntil lørdag siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Han erkjenner ikke noen form for straffskyld, verken etter den opprinnelige siktelsen eller den nye.

Politiet holder fortsatt kortene tett til brystet, og mannens oppnevnte forsvarer, advokat Arve Opdahl, har ikke hatt innsyn i det vesentligste av sakens dokumenter. (©NTB)