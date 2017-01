Bjørnstad til topps for Frp i Sør-Trøndelag

Det ble klart da fylkeslaget avholdt sitt nominasjonsmøte lørdag.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som ville toppe lista etter at Per Sandberg kunngjorde at han trekker seg som stortingsrepresentant. Kampen sto mellom de to som allerede sitter på Stortinget, Bjørnstad fra Trondheim og Lill Harriet Sandaune fra Malvik.

Sandaune står nå som nummer to på lista. (©NTB)