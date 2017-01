Veireno varsler sjekk av alle biler etter overlast

VG har gått gjennom hver søppeltømming så langt i januar på Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo, og sammenlignet vekten på lasten med hvor mye hver enkelt bil har lov til å frakte. Avisa har kommet fram til at søppelbilene kjørte 113 ganger med mer enn det som er maks tillatt nyttelast.

– Veireno aksepterer ikke at det kjøres med overlast. Det er et sjåføransvar og det er et display i bilen som viser om du har overlast eller ikke, ut fra vognkortet, sier Veirenos logistikkdirektør Svein Werner. Selskapet opplyser at de nå skal gå over og sjekke alle bilene.

Fagleder Erik Tangen i Utekontrollen i Statens vegvesen sier de ser alvorlig på saken. Oslo kommune opplyser at de ikke har sanksjonert avvikene enda, men lover at saken vil bli et tema.

I anbudet stilles det egne krav til hvor mye søppel hver enkelt bil kan lastes med, for å redusere antall poser som sprekker når søppelet presses sammen i bilen. Kravene er lavere enn det bilene lovlig kan kjøre med.

Tidligere i januar fikk Veireno 12.000 kroner i bot etter at en av deres søppelbiler kjørte rundt i Oslo med tre tonn for mye avfall om bord. (©NTB)